Naucalpan, Méx.— Un total de 110 investigaciones permanecen abiertas contra el mismo número de elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan por presuntas irregularidades, mientras que 140 policías fueron dados de baja durante 2025, informó el comisario del ayuntamiento, Carlos Quezada Román.

Los procedimientos en curso se encuentran en Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia, instancias encargadas de investigar posibles faltas administrativas y conductas que podrían constituir delitos, como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción implementada por el gobierno municipal.

A estos casos se suma la denuncia de hechos presentada por la propia Guardia Municipal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por un presunto acto de corrupción cometido por elementos de seguridad contra un automovilista en las inmediaciones del Periférico Norte, ocurrido a inicios de este año.

Sobre este hecho, el comisario detalló que tres elementos ya fueron identificados como presuntos participantes; las investigaciones continúan abiertas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno.