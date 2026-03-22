Toluca, Méx.- El Estado de México tiene un acumulado de 188 casos de gusano barrenador, de los cuales, sólo 15 se mantienen activos, informó la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés.

Con ello, aseguró que la entidad se ubica en la tercera posición a nivel nacional de Estados con mayores registros, siendo los municipios de Amatepec, Tlatlaya y alrededores, los que concentran el mayor número de casos.

“Hasta el pasado viernes (20 de marzo) teníamos 188 casos acumulados y 15 casos activos, esto quiere decir que nuestra estrategia de contención está funcionando muy bien”, comentó en entrevista.

En este sentido, detalló que el 80 por ciento de los casos corresponde a bovinos y el resto a ovinos, a excepción de un caso que se registró en un canino, enfatizando que por el momento no se ha tenido que sacrificar a algún animal. “Si el animal se cura, no hay mucho problema para llegar al rastro, lo que hacemos es prevenir, contener y curar”.

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Para la contención de los casos, afirmó que mantienen trabajos coordinados con Puebla, Morelos, Michoacán y Guerrero, para redoblar esfuerzos; continúan desplegadas las brigadas en campo y se tienen 600 trampas colocadas, privilegiando la zona sur que es la más afectada por la plaga.

En coadyuvancia con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la funcionaria refirió que se analiza la posibilidad de incrementar los puntos de verificación para inspeccionar el ganado y prevenir la miasis.

A través de esta acción se realiza una revisión física de heridas, una inspección documental, se aplican larvicidas, medicamentos antiparasitarios y, en su caso, se procede a la inmovilización del ganado.

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