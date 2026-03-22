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Toluca, Méx.- El Estado de México tiene un acumulado de 188 casos de , de los cuales, sólo 15 se mantienen activos, informó la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés.

Con ello, aseguró que la entidad se ubica en la tercera posición a nivel nacional de Estados con mayores registros, siendo los municipios de Amatepec, Tlatlaya y alrededores, los que concentran el mayor número de casos.

“Hasta el pasado viernes (20 de marzo) teníamos 188 casos acumulados y 15 casos activos, esto quiere decir que nuestra estrategia de contención está funcionando muy bien”, comentó en entrevista.

En este sentido, detalló que el 80 por ciento de los casos corresponde a bovinos y el resto a ovinos, a excepción de un caso que se registró en un canino, enfatizando que por el momento no se ha tenido que sacrificar a algún animal. “Si el animal se cura, no hay mucho problema para llegar al rastro, lo que hacemos es prevenir, contener y curar”.

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Para la contención de los casos, afirmó que mantienen trabajos coordinados con Puebla, Morelos, Michoacán y Guerrero, para redoblar esfuerzos; continúan desplegadas las brigadas en campo y se tienen 600 trampas colocadas, privilegiando la zona sur que es la más afectada por la plaga.

En coadyuvancia con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la funcionaria refirió que se analiza la posibilidad de incrementar los puntos de verificación para inspeccionar el ganado y prevenir la miasis.

A través de esta acción se realiza una revisión física de heridas, una inspección documental, se aplican larvicidas, medicamentos antiparasitarios y, en su caso, se procede a la inmovilización del ganado.

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