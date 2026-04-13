En el último día de vacaciones de Semana Santa, familias decidieron disfrutar de un “chapuzón de diversión” en las albercas que el Gobierno de la Ciudad instaló, de acceso gratuito, en la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco.

“Ojalá se quedaran para siempre”, dice Ariadna Cervantes, quien acudió con su hijo y su esposo este domingo, último día de los inflables que fueron colocados desde el 1 de abril.

Al corte del día 12, acudieron 24 mil 535 personas, según datos de la administración capitalina.

“No pudimos salir de vacaciones, pero aquí estamos. Apoyo estas actividades porque son gratuitas y no todos podemos salir de la ciudad”, insistió Ariadna, quien esperaba junto a su hijo el turno para subirse a la resbaladilla inflable del sitio.

No importó la edad, ni el sol que durante el día pegó fuerte o las posibles lluvias por la tarde, las albercas tuvieron de invitados a niños, jóvenes y adultos, quienes rieron, manotearon y se sumergieron una y otra vez en el agua.

Pelotas y salvavidas de colores y figuras fueron los elementos de diversión que no faltaron en las 15 albercas que se instalaron. “Me gustaría que esto estuviera en Álvaro Obregón. Es divertido y es gratis, ya que muchos no pudimos salir a la playa, una nadadita no cae mal”, refirió Marina, quien acudió con sus hijos y sobrinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más