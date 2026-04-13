Más Información

Reportan derrame en la refinería de Pemex en Deer Park; ocurre en canal de navegación de Houston

Reportan derrame en la refinería de Pemex en Deer Park; ocurre en canal de navegación de Houston

Gobierno de Quintana Roo gestiona vuelos para afectados por cancelaciones de aerolínea Magnicharters; serán reubicados

Gobierno de Quintana Roo gestiona vuelos para afectados por cancelaciones de aerolínea Magnicharters; serán reubicados

Paro escalonado en el Metro CDMX; sindicato y gobierno confrontan posturas

Paro escalonado en el Metro CDMX; sindicato y gobierno confrontan posturas

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos; SICT coordina apoyo a usuarios afectados con otras aerolíneas

Aerolínea Magnicharters cancela vuelos; SICT coordina apoyo a usuarios afectados con otras aerolíneas

Muere Henry, el niño que fue herido en incendio de una tienda en Valle de Chalco; sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo

Muere Henry, el niño que fue herido en incendio de una tienda en Valle de Chalco; sufrió quemaduras en el 80 % de su cuerpo

Crisis en Magnicharters cancela vuelos; resurge caso de piloto que retuvo avión de la aerolínea por supuestos adeudos

Crisis en Magnicharters cancela vuelos; resurge caso de piloto que retuvo avión de la aerolínea por supuestos adeudos

En el último día de vacaciones de Semana Santa, familias decidieron disfrutar de un “chapuzón de diversión” en las albercas que el Gobierno de la Ciudad instaló, de acceso gratuito, en la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco.

“Ojalá se quedaran para siempre”, dice Ariadna Cervantes, quien acudió con su hijo y su esposo este domingo, último día de los inflables que fueron colocados desde el 1 de abril.

Al corte del día 12, acudieron 24 mil 535 personas, según datos de la administración capitalina.

“No pudimos salir de vacaciones, pero aquí estamos. Apoyo estas actividades porque son gratuitas y no todos podemos salir de la ciudad”, insistió Ariadna, quien esperaba junto a su hijo el turno para subirse a la resbaladilla inflable del sitio.

No importó la edad, ni el sol que durante el día pegó fuerte o las posibles lluvias por la tarde, las albercas tuvieron de invitados a niños, jóvenes y adultos, quienes rieron, manotearon y se sumergieron una y otra vez en el agua.

Pelotas y salvavidas de colores y figuras fueron los elementos de diversión que no faltaron en las 15 albercas que se instalaron. “Me gustaría que esto estuviera en Álvaro Obregón. Es divertido y es gratis, ya que muchos no pudimos salir a la playa, una nadadita no cae mal”, refirió Marina, quien acudió con sus hijos y sobrinos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]