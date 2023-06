El dictamen aprobado el miércoles en el Congreso de la Ciudad de México para darle vida artificial a los partidos políticos pequeños, a través de una transferencia de votos, es un error de cálculo político y algo inconstitucional, aunque también obligará a los ciudadanos a hacer un sufragio informado, señalaron especialistas.

El catedrático de la UNAM, Khemvirg Puente, dijo que esta reforma prácticamente es un engaño hacia los ciudadanos, pues no se respetaría al 100% su sufragio, ya que, previo acuerdo, los partidos se habrán repartido los votos para mantener su registro y prerrogativas, por lo que lo consideró un error político.

“Es evidente que lo que se busca es distorsionar el voto de la ciudadanía para reinterpretarlo y transferírselo a partidos políticos que no tienen suficiente respaldo ciudadano, y eso me parece es un error de cálculo político, porque al final los ciudadanos se darán cuenta de que se le está dando vida eterna a partidos que a lo mejor no tienen suficiente respaldo en las elecciones por parte de la propia ciudadanía”, expuso.

En tanto, Javier Santiago, exconsejero electoral, aseguró que esta reforma es inconstitucional y cuando sea impugnada se echará abajo. Recordó que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador la rechaza.

“Es inconstitucional, el Tribunal Electoral resolvió, tiempo atrás, que la votación tiene que ser individual por dos razones: una para el registro de los partidos, además la transferencia de votos de un partido a otro es inconstitucional porque viola la voluntad popular; habrá partidos que impugnen y esto se va a caer”, sostuvo.

Apuntó que esta reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales es una forma de falsear la voluntad popular, “porque los partidos votan por determinado partido, no para que se le asignen a otros”.

Jacob Villagómez, politólogo de la UNAM, recordó que en el artículo 298 del Código Electoral local ya se establecía la figura del convenio entre partidos que impulsen una candidatura común, y con esta reforma se fortalecen los partidos satélites de los institutos mayoritarios.

“Este mecanismo lo que está previendo es que estos partidos políticos pequeños garanticen su prevalencia para las elecciones que vienen. Si esto es prolongado en tiempo y forma, estará vigente para la elección de 2024”, manifestó.

Agregó que estos convenios entre partidos también ayudarán a tener un voto más informado.

En la última sesión ordinaria de este periodo, Morena y aliados aprobaron que los partidos postulantes de una candidatura en común detallen la forma en que se acreditarán o repartirán los votos para efectos de la conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento. “Todos los votos se computarán a favor de la misma y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el instituto”, se estableció.