Autoridades del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) entregaron el cuerpo de Christopher Huerta López, el joven de 21 años que la tarde del martes fue baleado por un policía de la Ciudad de México, tras una pelea en la colonia Jardín Balbuena.

El cuerpo llegó la mañana de este miércoles a las instalaciones del Incifo, en la colonia Doctores.

Fue el padre de Christopher quien ingresó al edificio para realizar los trámites pertinentes. El señor no quiso hablar con los medios y prefirió permanecer en el edificio.

Alrededor de las 3 de la tarde, el cuerpo de Christopher salió del instituto en una camioneta de una agencia de servicios funerarios. Fue velado por sus familiares en una funeraria de la alcaldía Venustiano Carranza.

La tarde del martes, Christopher y su padre viajaban en una motocicleta por calles de la colonia Jardín Balbuena. A decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), padre e hijo pasaron por un punto de revisión y se enfrascaron en una pelea con los dos oficiales que buscaban revisarlos.

Luego de la pelea, Christopher recibió un disparo en la cabeza y murió. El oficial que accionó el arma ya fue detenido y el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ayuda a la integración de la carpeta de investigación por el deceso del joven, confirmó la dependencia.