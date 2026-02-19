Como parte del simulacro metropolitano, con hipótesis de sismo de magnitud 7.2 con epicentro en el estado de Oaxaca, se contemplaron escenarios de rescate en edificios colapsados.

Cerca de las 11 de la mañana, las alarmas sísmicas de los altavoces del C5 comenzaron a sonar, en cuestión de segundos, trabajadores, estudiantes y visitantes desalojaron los inmuebles ubicados en el cruce de avenida Juárez y Balderas, donde se simuló el colapso de estructuras y daños visibles en la glorieta del Caballito.

En un escenario, varios autos aparecían siniestrados y personas atrapadas entre los restos. Equipos federales y capitalinos realizaron maniobras para liberar a los lesionados.

En otro punto, personal de la Marina descendió desde lo alto para rescatar a una persona que simulaba estar atrapada en la azotea de un edificio.

Los binomios caninos del Ejército, de la UNAM y de la Marina participaron en la búsqueda de personas bajo los escombros, marcando puntos específicos para que posteriormente maquinaria pesada iniciara las labores de extracción.

Alrededor de las 11:30 horas, dos helicópteros del agrupamiento Cóndores descendieron en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Bucareli para simular el traslado aeromédico de personas lesionadas.

El simulacro metropolitano concluyó tras poco más de media hora de actividades.