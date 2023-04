Luego de dos semanas de vacaciones por Semana Santa, miles de capitalinos se enfrentaron a tránsito lento en las entradas de la Ciudad de México.

Según datos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), el retorno se registró desde la noche del sábado y madrugada del domingo. Los puntos con mayor tránsito fueron los accesos de Indios Verdes y Toluca, sin embargo, el tránsito más lento fue en la caseta de México-Cuernavaca.

Por la mañana, familiares de Perla Cristal bloquearon este acceso para exigir su aparición, en la intersección de Tlalpan e Insurgentes.

En la entrada de la zona sur de la Ciudad, las autoridades encargadas de los peajes reportaron dos accidentes sin consecuencias graves, pero que retrasaron el ingreso de vacacionistas. Por la tarde y justo cuando más familias retornaban, se registró una ligera lluvia que alentó el tránsito. Alrededor de las 18:00 horas el flujo fue muy lento.

“Se me hace increíble que no entiendan que justo hoy [domingo] todos regresamos y no abran todas las casetas o pongan a más personas, tarda uno más en entrar a la Ciudad que todo el camino de Cuerna para acá”, dijo Ulises quien aprovechó estos días en los balnearios de Morelos.

Otros pidieron comprensión para los encargados de administrar las casetas de cobro y así agilizar las entradas. “Siempre es lo mismo. A la hora que hay más gente, resulta que hacen cambio de turno o están contando el dinero o lo que sea que hagan y eso nos atrasa más. Si ya saben los horarios y días que más gente regresa, que aceleren ese proceso. No comprenden la situación, venimos cansados y lo único que queremos es llegar a casa”, expuso Jaquelin, quien, dijo, tardaría hasta tres horas en llegar a su domicilio desde Cuernavaca.

El arribo de paseantes fue coordinado por elementos de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

También el arribo de vacacionistas se observó en las centrales camiones de la capital del país donde también se desplegó un operativo de las autoridades capitalinas.