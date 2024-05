Un perro sin vida y con señales de tortura fue encontrado la mañana de este 4 de mayo en el Bosque de Nativitas; con ello que suman 24 canes que se localizan en el lugar, bajo las mismas condiciones.

Las alertas entre los colonos se volvieron a encender en esta zona de la alcaldía Xochimilco cuando el cuerpo desollado de un perro que yacía en el pastizal de los terrenos del bosque fue hallado por vecinos.

Pese a que desde hace aproximadamente tres meses las autoridades de la alcaldía, en coordinación con las capitalinas, implementaron patrullajes en la zona donde desde hace casi diez meses comenzaron a aparecer canes muertos y mutilados, vecinos y activistas denuncian que las medidas han ido debilitándose.

“Aproximadamente a las siete y media de la mañana apareció este perrito, qué desgracia. Según había vigilancia de protección animal y se los hacen en sus propias narices, es el colmo”, dijo un habitante de la zona.

La escena dantesca, que tuvo lugar durante las primeras horas de esta mañana, exhibió la falta de piedad que el supuesto asesino serial utilizó para botar el cuerpo carente de todo signo vital de su víctima número 24 en un área aledaña a la pista que los visitantes utilizan para ejercitarse, la cual, aún con rastros de sangre del animal aún fresca, fue acordonada a la espera de que la autoridad competente arribara para hacer las diligencias pertinentes, así como el levantamiento del cadáver.

“Es alarmante lo que está pasando, es muy doloroso y muy indígnate porque desde hace un año la fiscalía no tiene un sólo responsable, la fiscalía no quiere venir. Estamos alarmados y muy enojados, no han podido atrapar a un asesino de perritos que su violencia puede escalar a la ciudadanía”, expuso la activista Nitzia Rosas, inmiscuida en el caso desde el génesis de éste.

Esto sucede luego de que el jueves pasado, en el Congreso de la Ciudad de México, diputados de diversos frentes políticos, con 43 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, aprobaran un exhorto para conminar a la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), así como a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territoria (PAOT), de la Agencia de Atención Animal (Agatan) y de la alcaldía Xochimilco a trabajar de forma conjunta para dar con las personas responsables de estos actos de crueldad animal.

