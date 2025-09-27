Más Información

Sheinbaum prevé que en una hora esté restablecida la electricidad en la península de Yucatán; continúan trabajos de la CFE

Sheinbaum prevé que en una hora esté restablecida la electricidad en la península de Yucatán; continúan trabajos de la CFE

Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc

Liga MX: Partido de Puebla y Chivas se retrasa; cae una fuerte tormenta en el Estadio Cuauhtémoc

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

EU alista revocación de visa a Petro tras encabezar protesta contra Netanyahu; "incitó a la violencia", acusa

EU alista revocación de visa a Petro tras encabezar protesta contra Netanyahu; "incitó a la violencia", acusa

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Aunque se reportó con una participación de más de 4 mil personas, durante la jornada de movilizaciones por el 11 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de , un grupo de encapuchados, ajeno a la manifestación convocada por madres y padres, realizó actos vandálicos en calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

De acuerdo con reportes oficiales, los incidentes comenzaron en inmediaciones de Reforma, donde los encapuchados rompieron cristales y realizaron pintas en el Banco Santander ubicado en Sevilla y Londres. Posteriormente vandalizaron la tienda 5.11, en donde se encontraban cerca de 600 estudiantes, de los cuales alrededor de 50 participaron encapuchados.

En Reforma e Insurgentes, los atacantes destrozaron los vidrios del edificio rojo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Más adelante, en Reforma y Budapest, prendieron fuego al interior de un establecimiento, lo que obligó la intervención de personal metropolitano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses