Aunque se reportó saldo blanco con una participación de más de 4 mil personas, durante la jornada de movilizaciones por el 11 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de encapuchados, ajeno a la manifestación convocada por madres y padres, realizó actos vandálicos en calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

De acuerdo con reportes oficiales, los incidentes comenzaron en inmediaciones de Reforma, donde los encapuchados rompieron cristales y realizaron pintas en el Banco Santander ubicado en Sevilla y Londres. Posteriormente vandalizaron la tienda 5.11, en donde se encontraban cerca de 600 estudiantes, de los cuales alrededor de 50 participaron encapuchados.

En Reforma e Insurgentes, los atacantes destrozaron los vidrios del edificio rojo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Más adelante, en Reforma y Budapest, prendieron fuego al interior de un establecimiento, lo que obligó la intervención de personal metropolitano.