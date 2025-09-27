Más Información
Sheinbaum prevé que en una hora esté restablecida la electricidad en la península de Yucatán; continúan trabajos de la CFE
Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano
EU alista revocación de visa a Petro tras encabezar protesta contra Netanyahu; "incitó a la violencia", acusa
Aunque se reportó saldo blanco con una participación de más de 4 mil personas, durante la jornada de movilizaciones por el 11 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de encapuchados, ajeno a la manifestación convocada por madres y padres, realizó actos vandálicos en calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.
De acuerdo con reportes oficiales, los incidentes comenzaron en inmediaciones de Reforma, donde los encapuchados rompieron cristales y realizaron pintas en el Banco Santander ubicado en Sevilla y Londres. Posteriormente vandalizaron la tienda 5.11, en donde se encontraban cerca de 600 estudiantes, de los cuales alrededor de 50 participaron encapuchados.
En Reforma e Insurgentes, los atacantes destrozaron los vidrios del edificio rojo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Más adelante, en Reforma y Budapest, prendieron fuego al interior de un establecimiento, lo que obligó la intervención de personal metropolitano.