Locatarios del Mercado Huipulco, en la alcaldía Tlalpan, recibieron clases de inglés para prepararse ante la llegada de turistas que visitarán la Ciudad de México con motivo del Mundial que arrancó el pasado jueves 11 de junio.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, comerciantes señalaron que las clases fueron de lunes a viernes, de 17:00 a 19:00 horas.

Los vendedores detallaron que comenzaron con temas básicos como saludos, el clima y vocabulario relacionado con el futbol; luego practicaron expresiones sobre alimentos, venta de productos, indicaciones para llegar a distintos puntos y conversaciones sobre vuelos para atender a los turistas.

Fabiola Martínez, quien trabaja en una cocina económica junto con su familia, indicó que el personal encargado de las clases les entregó un libro con las lecciones que vieron durante las últimas semanas.

El material incluye ejercicios, lecturas y actividades sobre distintos temas, desde saludos y presentaciones personales hasta la forma de ofrecer productos y responder preguntas frecuentes de visitantes extranjeros.

“Yo creo que es bueno que den estas cosas porque también uno quiere aprender”, comentó.

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La comerciante consideró que los conocimientos adquiridos podrían ayudarles a brindar una mejor atención durante el Mundial y facilitar la comunicación con personas que no hablan español.

Sandra Castro, quien vende jugos en el local 79 junto a su novio y la familia de su pareja, mencionó que espera que las clases les permitan relacionarse mejor con los turistas extranjeros que visitarán la zona.

“Yo creo que es muy bueno que nos den las clases porque pues estamos enfrente y ellos van a terminar aquí, sobre todo porque veo que les llama mucho la atención los mercados, entonces sí o sí tendremos que convivir con ellos”, dijo.

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En tanto, la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, indicó que se han realizado capacitaciones en uso de tecnología e idioma para que los pequeños comercios reciban a los turistas extranjeros.

Ante la reapertura del Mercado de Huipulco, explicó a EL UNIVERSAL que se capacitaron a más de 228 personas en el idioma inglés para atender a los visitantes de otros países y mostrarles los platillos que ofrecen.

Explicó que en colaboración con Placemaking se capacitaron a personal de fondas de los mercados públicos para el uso de un agente de inteligencia artificial llamado huevito.

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