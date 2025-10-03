La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, precisó que los homicidios de los dos músicos colombianos, DJ B-King y DJ Regio Clown, cuyos cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre pasado en el municipio de Cocotitlán, se registraron en el Estado de México, por lo que es la fiscalía de dicha entidad la que lleva la indagatoria del caso.

“La información que tenemos hasta ahora no es solamente que los cuerpos fueron localizados en el Estado de México, sino que el homicidio ocurrió en el Estado de México. La información que tenemos, como ya lo habíamos hecho público, es que estas dos personas salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México”, indicó.

Agregó que “se tiene ubicado un vehículo; sabemos que este vehículo después fue localizado y que salió de la Ciudad de México, y allá fue donde ocurrieron los homicidios y por eso es el Estado de México quien los investiga”.

No obstante —señaló—, la fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están colaborando con la investigación, particularmente en lo que tiene que ver con los hechos previos al homicidio, como el seguimiento de las cámaras a los vehículos.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en general las autoridades de la Ciudad de México, incluyendo la Secretaría de Seguridad, estamos colaborando con esta investigación, sobre todo en lo que respecta a los hechos previos al homicidio; los seguimientos a cámaras de los vehículos, en general, el análisis de identificación de posibles responsables del hecho, junto con la fiscalía del Estado de México”, indicó.