A cuatro días de celebrar el día de la Virgen de Guadalupe, miles de peregrinos provenientes de distintos estados del país comienzan a llegar masivamente al cerro del Tepeyac para participar en las celebraciones y dar gracias a la morenita.

Como lo hace cada año, Roberto emprendió la caminata desde Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, hasta la Ciudad de México para llegar a la Basílica de Guadalupe, un recorrido que realiza desde hace siete años acompañado de su familia y de integrantes de su comunidad.

“La meta es tomar la misa; afortunadamente, es otro año en que lo logramos”, dijo.

Comentó que realizar la peregrinación es una pasión personal, aunque admitió que el trayecto puede ser complicado, especialmente por las bajas temperaturas de la temporada invernal; aún así, señaló que su deseo de agradecer es más fuerte que las dificultades.

“Quiero agradecer a Dios por todo lo que me da”, expresó.

Otro caso es el de Dolores Leonor López, quien, junto a su grupo de peregrinos originarios de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, emprendió su viaje desde el 6 de diciembre para llegar este lunes 8 al templo del Tepeyac. El recorrido lo efectúa desde hace 10 años.

“Es un camino largo y muy complicado, pero con amor lo hace uno”, dijo quien forma parte del Club de Peregrinos Descalzos. Su regreso lo harán corriendo descalzos como acto de agradecimiento.

“Yo lo hago para agradecer a la virgencita; hace tiempo tuve una enfermedad y se me cumplió el milagro de recuperarme”, compartió.

Desde Tulancingo, Hidalgo, Pablo Galindo emprendió también su camino acompañado de flores, imágenes religiosas y una banda musical que animó el trayecto.

Al ingresar a la Basílica, su grupo celebró haber cumplido la meta. Salieron el sábado 5 a las 2:00 horas. “Quise venir por gusto y para agradecer salud y empleo”, afirmó.

Benita Hernández, quien forma parte de una peregrinación proveniente de Metepec, Hidalgo, explicó que salieron el viernes 5 y llevan tres días caminando, rezando, descansando cuando pueden y comiendo en el trayecto.