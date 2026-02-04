En el corazón de la Ciudad de México se realizó El Zócalo de las Ciencias para acercar la ciencia y la tecnología de manera lúdica, creativa e inclusiva a las familias y estudiantes.

El evento fue coordinado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y PILARES de la CDMX.

Durante la jornada se ofrecieron actividades diseñadas para despertar la curiosidad científica en públicos de todas las edades. Entre las más destacadas estuvo la participación de la Revista Obsidiana, a través de su “Museo Itinerante, en colaboración con la Embajada de Francia en México”.

La iniciativa fue impulsada por “Delphine Borione, embajadora de Francia en México, y aliados estratégicos” para la cooperación científica en el marco de las actividades conmemorativas del Bicentenario de las relaciones franco-mexicanas.

Con este evento se fortaleció el diálogo cultural y científico entre ambos países. Asimismo, “Delphine”, asistente de cooperación universitaria y científica, compartió la relevancia de esta iniciativa como un puente de colaboración entre ambas naciones.

Asimismo, se presentó el “Museo Itinerante de la Misión Espacial Colmena”, que incluyó una charla y demostración sobre la primera misión lunar mexicana.

En este espacio participó el “Dr. Gustavo Medina Tanco”, investigador líder del proyecto y director del Laboratorio Linx, quien dialogó con las y los asistentes y compartió el alcance científico y tecnológico de esta histórica misión.

“Colmena-1” forma parte de la exhibición permanente del “Smithsonian National Air and Space Museum, en Washington, D.C.”, como testimonio de los logros alcanzados por la ciencia mexicana.

La conservación y preparación de los prototipos para su exhibición fue realizada por Roderick Coveney y Esther Reynoso, restauradores encargados de su puesta a punto para el público.

Otra actividad que generó gran interés fue “Diseña tu propio traje de astronauta (ASTRYD)”, donde niñas, niños y personas adultas crearon su propio traje espacial mediante el uso de telas, colores y pinturas, fomentando la creatividad, la expresión artística y la imaginación científica.

Como reconocimiento a su participación, las y los asistentes recibieron libros de la Biblioteca Científica del Ciudadano y ejemplares de la Revista Obsidiana.

La participación de la Revista Obsidiana en el Zócalo de las Ciencias reafirma su compromiso con la divulgación científica y el acceso al conocimiento, al incentivar las vocaciones STEAM en niñas y niños mediante actividades lúdicas, experiencias científicas a su alcance y el diálogo directo con especialistas.

“La ciencia debe ser cercana, comprensible y accesible para todos. El futuro se construye hoy”consideró Lamán Carranza, director de la Revista Obsidiana.