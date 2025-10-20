En el marco del 20 aniversario de Metrobús, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) abrió sus puertas para exhibir la exposición fotográfica 'Metrobús, 20 años moviendo a la Ciudad’ que muestra la evolución y crecimiento del sistema.

Esta exposición, que en junio de este año fue exhibida en las rejas del Bosque de Chapultepec, ahora está ubicada en la Galería Abierta número 2 del IPN, sobre la calle Wilfrido Massieu en dirección al Planetario, y retrata la historia y evolución del proyecto que comenzó en 2005, impulsado por la entonces secretaria del Medio Ambiente, y ahora presidenta Claudia Sheinbaum, y que hoy, a 20 años, se consolida en el plan de la jefa de Gobierno Clara Brugada, en un sistema de transporte público moderno, eficiente y sustentable.

La muestra es de acceso gratuito y celebra la transformación de la movilidad de Ciudad de México con la puesta en operación de Metrobús, un sistema que siempre ha apostado a la modernización y el compromiso con el medio ambiente.

El IPN celebra los 20 años del Metrobús con exposición fotográfica sobre su evolución. Foto: Especial

Esta exhibición que cuenta con 62 piezas emblemáticas y estará expuesta del 20 de octubre al 30 de noviembre de 2025, refleja el trabajo, profesionalismo, esfuerzo y compromiso de todas las personas y colaboradores que a diario trabajan para ofrecer un servicio seguro y de calidad a los habitantes de la ciudad; así como la cotidianidad de las casi 2 millones de personas usuarias que a diario viajan en Metrobús.

Metrobús invitó a todas las personas usuarias del sistema, estudiantes y al público en general, a visitar la galería que plasma el crecimiento, evolución e innovación de este sistema de transporte a lo largo de dos décadas.

