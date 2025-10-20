Más Información

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

Sheinbaum presenta cuatro ejes de trabajo por emergencia de lluvias; busca alertar por celular de condiciones climáticas

Sheinbaum presenta cuatro ejes de trabajo por emergencia de lluvias; busca alertar por celular de condiciones climáticas

“Sin la central no hay abasto para ciudad”, afirman trabajadores afectados por lluvias en Poza Rica

“Sin la central no hay abasto para ciudad”, afirman trabajadores afectados por lluvias en Poza Rica

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

Marruecos vence a Argentina y gana histórico título en la Copa del Mundo Sub-20

Marruecos vence a Argentina y gana histórico título en la Copa del Mundo Sub-20

“Si nos dividimos le facilitamos el poder a Morena”, afirman priistas tras ruptura de alianza con PAN

“Si nos dividimos le facilitamos el poder a Morena”, afirman priistas tras ruptura de alianza con PAN

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que la XXV Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo) concluyó el pasado domingo 19 de octubre y reunió a más de 1.3 millones de asistentes desde su inauguración el 10 de octubre.

A través de un comunicado, la dependencia destacó que en esta edición se realizaron más de mil actividades en los distintos foros, con la participación de figuras como Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatowska, Juan Carlos Monedero, Inna Afinogenova, Cristina Fallarás, Pilar del Río, Laura Esquivel y Eduardo Matos Moctezuma, todas con acceso gratuito.

Lee también

De acuerdo con la dependencia, en la programación musical participaron agrupaciones como La Tremenda Korte, Los Músicos de José, Ritmo Nacional Jazz Orquesta, Los Nakos, Rafael Catana y Perikles.

Además, detalló que se llevaron a cabo presentaciones de libros ilustrados y actividades recreativas en la carpa Ludotecas Comunitarias, dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

“Cerramos esta edición con el corazón lleno de historias compartidas e invitando a la ciudadanía a seguir cultivando el hábito de leer, a conservar la curiosidad y a convertir cada libro en un espacio de encuentro”, expresó la Secretaría.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]