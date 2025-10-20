La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que la XXV Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo) concluyó el pasado domingo 19 de octubre y reunió a más de 1.3 millones de asistentes desde su inauguración el 10 de octubre.

A través de un comunicado, la dependencia destacó que en esta edición se realizaron más de mil actividades en los distintos foros, con la participación de figuras como Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatowska, Juan Carlos Monedero, Inna Afinogenova, Cristina Fallarás, Pilar del Río, Laura Esquivel y Eduardo Matos Moctezuma, todas con acceso gratuito.

De acuerdo con la dependencia, en la programación musical participaron agrupaciones como La Tremenda Korte, Los Músicos de José, Ritmo Nacional Jazz Orquesta, Los Nakos, Rafael Catana y Perikles.

Además, detalló que se llevaron a cabo presentaciones de libros ilustrados y actividades recreativas en la carpa Ludotecas Comunitarias, dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

“Cerramos esta edición con el corazón lleno de historias compartidas e invitando a la ciudadanía a seguir cultivando el hábito de leer, a conservar la curiosidad y a convertir cada libro en un espacio de encuentro”, expresó la Secretaría.

LL