Un día después de encabezar un recorrido de supervisión y atestiguar el arranque de las pruebas de trenes de la estación Santa Fe a Observatorio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo contenta porque el Tren El Insurgente México-Toluca ya casi va a estar listo, pese a que “tuvo muchas irregularidades que ya se han solventado”.

La titular del Ejecutivo federal hizo un recuento de cómo la obra inició en el sexenio del expresidente priista Enrique Peña Nieto y fue retomada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“¡Uy, ese tren tiene una historia! (...) Nos está tocando el cierre, tiene muchas irregularidades esa obra, o tuvo muchas irregularidades que ya se han solventado. La gran mayoría, todavía hay algunas cosas que están pendientes de revisión, pero ya prácticamente se solventó todo”, comentó durante su conferencia al mencionar licitaciones a empresas sin experiencia en construir puentes, precios extraordinarios, pagos, problemas administrativos y otros conceptos.

“Y se trajo al gobierno federal la finalización de esa obra. Todo eso generó diversos problemas que se tuvieron que ir solventando en el proceso. Es muy distinto a cuando se licitan las obras como se licitaron con el presidente López Obrador, con nosotros, que ya es una situación completamente distinta ahora”, declaró la mandataria.

Al destacar que se transportarán 100 mil pasajeros diarios y se hará menos tiempo de traslado en El Insurgente que por carretera, que además es costosa y está concesionada”, Sheinbaum resaltó la conectividad que tendrá con la Línea 1 del Metro.

“La verdad es que el Tren quedó muy bien y la Línea 1 del Metro, pues también”, añadió.