Afligido por la muerte de su sobrino , Arturo Piña es uno de los familiares que esperan en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) noticias de sus parientes. En su caso, de su sobrina nieta Tiffany Cano, de 16 años, y de su hijo Santiago Cano, de apenas un año y medio, quienes se encuentran graves tras sobrevivir a la explosión de una pipa de gas en el .

La joven ya está en cirugía y el bebé será intervenido el próximo lunes, situación que le da esperanza, pero a la vez le preocupa porque ambos se encuentran en estado grave, con 65% y 45% de quemaduras en sus cuerpos, respectivamente.

“El estado es grave, estable, pero grave. No queremos perder la fe. Ha tenido buena evolución y eso nos da esperanza. Ellos estuvieron dentro del incendio. No quiero ni pensar en el dolor que sienten, pero tenemos fe”, comenta el hombre, que a pesar de tener fuertes dolores provocados por el pie diabético, se mantiene en espera fuera del hospital.

Antes de la explosión de la pipa de la empresa Silza, Arturo le dijo a Misael que usara el Cablebús para acompañar a su hija por la ropa que iba a regalarle al pequeño Santiago, pero por miedo a las alturas, Misael eligió irse en su coche.

“A lo mejor me faltó insistir más. Él me contestó que tenía miedo de caerse del Cablebús y morirse de la caída, por la altura, y se vino a morir en el coche, por la explosión. Y Tiffany y el bebé están graves. Es una desgracia”, lamenta.

La familia Cano se enteró de la tragedia a través de llamadas y videos que circulaban en redes sociales. En medio de la confusión, lograron identificar a Tiffany, quien salió caminando del auto con su bebé en brazos, pero nunca volvieron a ver con vida a Misael.

Arturo reconoce y agradece que ya recibió apoyo gubernamental, pero lo considera insuficiente y, además, exige justicia. “Nos dicen que si no hay arreglo, esto puede irse a juicio y tardar años. ¿Y mientras qué? La niña y el bebé dependían de él”.

