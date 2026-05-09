Naucalpan, Méx.— Será el 18 de mayo cuando se lleve a cabo la inauguración de la rehabilitación del Periférico Norte, tras cuatro meses y medio de trabajos en esta vialidad, informó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

“Estamos terminando la parte de embellecimiento. Agradezco a todos los presidentes municipales que hicieron posible el trabajo de la imagen urbana”, dijo.

El proyecto inició el 7 de enero de 2026 con la sustitución de la carpeta asfáltica desde Tepotzotlán hasta los límites con la Ciudad de México, en una extensión de 108 kilómetros entre carriles centrales y laterales. Tuvo una inversión de mil 200 millones de pesos.

De acuerdo con información de la Junta de Caminos del Estado de México, para la rehabilitación se contrataron cuatro empresas, las cuales generaron más de 2 mil empleos directos e indirectos.

Las labores de colocación de carpeta asfáltica concluyeron el pasado 30 de abril. Durante la ejecución de la obra se colocaron diariamente 2 mil 800 toneladas de asfalto.

La autoridad estatal estima una durabilidad de 10 años para la nueva superficie de rodamiento. Actualmente continúan trabajos de instalación de luminarias, limpieza de la red hidráulica, colocación de señalética y balizamiento, así como rehabilitación de puentes peatonales, poda y mantenimiento de áreas verdes.

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