Ecatepec, Méx. De las más de seis mil evaluaciones que se han realizado a motociclistas que buscan la certificación para conseguir su licencia de conducir por primera vez o para renovarla en el Estado de México, del 7 de enero al 27 de febrero, 245 no la han aprobado.

La mayoría de los que no han conseguido la certificación es porque han fallado en las pruebas prácticas y en menor medida por el tema teórico. Los que no la acreditan son declarados técnicamente no competentes, por lo que tendrán que realizar nuevamente el procedimiento para obtenerla.

"Si no resultan competentes se pueden preparar ese estándar de competencias público, lo pueden revisar en cualquiera de las plataformas del Conocer, entonces pueden prepararse y regresar que son aptos y en seguida tramitar la licencia de conducir", dijo Alejandro Palacios Estrada.

Lee también UNAM inicia expulsión de estudiantes que detonaron explosivos en CCH Naucalpan; vinculan a proceso a 2 de los 3 responsables

Operación del cuarto módulo de certificación para motociclistas(05/03/2025). Foto: Especial

Este martes 4 de marzo, en el municipio de Ecatepec se puso en operación el cuarto módulo de certificación para motociclistas donde los operadores tienen que probar su habilidad en el manejo de la unidad, además de realizar un examen teórico para obtener el documento que les permita tramitar o renovar la licencia de conducir.

"Este es el cuarto punto en el que los motociclistas se pueden certificar, recordemos que a partir del 7 de enero de este año ya es obligación para tramitar licencia de conducir tipo C para motociclistas", asegura Palacios Estrada.

"El Estado de México es la entidad con más motocicletas en todo el país, 1.4 millones, las ventas online ya son muchos repartidores, mucha gente de 35 a 40 años y se dispararon muchos hechos viales. Nosotros hemos operado este tipo de evaluaciones durante tres años y se reducen más de doble dígito, es una política pública exitosa": Carlos Yáñez Soto.

Lee también C5 asegura que desde 2022 ,programa SOS Mujeres *765 ha ayudado a más de 17 mil féminas; son las que reportan más casos al 911

Este proceso es avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tiene un costo de 460 pesos, independientes al de la licencia de conducir.

"Está muy buena la idea para reducir accidentes que tenemos día a día y más que nada antes daban la licencia sin haber realizado ninguna prueba", comentó Stefany Rodríguez.

"La verdad es que está perfecto porque he visto muchos incidentes de cerca de muchos compañeros bikers que son muy imprudentes y ojalá también incluyeran a los autos": Silvestre.

El módulo se ubica al interior de la Plaza Paseo Ventura, en Las Américas (05/03/2025). Foto: Especial

Lee también Alcaldía Tlalpan da a conocer ruta de Línea 4 del Cablebús; irá del Pedregal de San Nicolás a Ciudad Universitaria

Al igual que en las sedes ubicadas en Cuautitlán Izcalli, Metepec y Nezahualcóyotl, este nuevo módulo que se ubica al interior de la Plaza Paseo Ventura, en Las Américas, dará atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 15:00 horas. Los interesados ya pueden agendar su cita en el sitio web de la Semov https://smovilidad.edomex.gob.mx/

Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl y Ecatepec son los tres municipios mexiquenses de donde más aspirantes buscan la certificación desde que se puso en funcionamiento el programa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr