Usuarios de la Línea 12 del Metro duplican el tiempo de traslado a sus trabajos y hogares con los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), quienes ofrecen un servicio emergente debido al cierre del tramo Tláhuac-Lomas Estrella por los trabajos de sustitución de vía.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que en la estación Atlalilco —de donde sale el servicio de RTP hacia Tláhuac— se generaron grandes filas para abordar las unidades aunque el servicio era rápido, ya que cada cinco minutos salían los autobuses con gente.

En la fila para abordar, Juan relató que este sábado tuvo problemas para ir a su trabajo, ubicado en Culhuacán, ya que tenía que llegar a las 6:00 horas, y a esa hora, dijo, no había servicio de RTP en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Tláhuac, que lo dejara en la estación antes mencionada, por lo que optó por tomar un camión, que tardó 40 minutos.

“Sí nos va a afectar en los tiempos. Bueno, a mí me afectó porque yo entro a las 6:00 de la mañana, y me tuve que ir en camión del Cetram Tláhuac a Culhuacán, porque a esa hora no había servicio de RTP, me vine en el camión y fue más tardado llegar”, comentó.

Este diario realizó el recorrido de Atlalilco a la terminal Tláhuac en una unidad de RTP en un tiempo de una hora 10 minutos, trayecto que de acuerdo con los usuarios, se realiza en un aproximado de 25-30 minutos.

En el Cetram Tláhuac, la fila lucía más grande, pero con más unidades de RTP, que tiene dos servicios: Tláhuac-Atlalilco, y Tláhuac-Constitución de 1917.

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En la fila, Esther, quien se dirigía a su trabajo en Mixcoac, recorrido que hace en un promedio de 45 minutos, pero con el cierre de estaciones estima que hará el doble de tiempo a su destino, debido al tráfico que se genera en avenida Tláhuac, e incluso el triple si llueve.

“El problema es el tráfico que se hace en avenida Tláhuac, muchas veces nos quedamos parados. Y uno que viene desde Milpa Alta, nos hacemos más de dos horas si tomamos el autobús, pero es más seguro el RTP, aquí no se suben los vendedores, y da más seguridad”.

Rebeca, que se apoyaba en un bastón, criticó que la Línea 12 cierra constantemente por trabajos de rehabilitación, pues “yo siempre he usado el metro y cuando pasa eso (no hay servicio en Línea 12) siempre me da mucho coraje, porque el Gobierno nunca hace una cosa bien, se gastan tanto dinero para que en un año o dos años te lo vuelvan a parar”.

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A partir de este sábado 12 y hasta el miércoles 16 de septiembre, la Línea 12 del Metro ofrecerá servicio únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos, debido a trabajos de sustitución del aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

La sustitución del aparato 13-23 incluye el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, así como 300 metros cúbicos de balasto; 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía, entre otros elementos.

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