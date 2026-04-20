Más Información
Nuevo golpe al Cártel de Sinaloa; EU anuncia restricciones de visa a 75 familiares y socios comerciales ligados al grupo criminal
“Es ella la que quiere justicia, la que se niega a marcharse sin tener paz”; dan el último adiós a Edith Guadalupe entre dolor y reclamos
Así fue el operativo contra narcolaboratorios en el que murieron los elementos de la embajada de EU; fiscal destaca magnitud del hallazgo
Naucalpan, Méx.- Dueños y trabajadores de bares y restaurantes bloquean Periférico Norte a la altura del entronque con Río San Joaquín, en Naucalpan, esta mañana.
Con la consigna: “Exigimos restaurantes y bares”, demandan la reapertura de sus negocios tras el cierre como parte del Operativo Atarraya, puesto en marcha por el Gobierno del Estado de México el año pasado.
“Cientos de familias siguen sin trabajo por operativos de la Fiscalía”, se puede leer en las lonas que exponen los manifestantes.
Lee también Entre carriles, polvo y barreras, usuarios se aventuran a cruzar Periférico Norte; continúan obras de rehabilitación
¿Qué es el Operativo Atarraya?
Como parte del Operativo Atarraya, se inspeccionaron 3 mil 282 negocios por su posible uso en la comisión de ilícitos como homicidio, secuestro, contra la salud y de violencia de género.
Del total, 821 de estos negocios fueron asegurados y un promedio de 233 fueron devueltos a sus propietarios, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Habitantes de Naucalpan impiden construcción del Mexicable Línea 3; denuncian afectaciones a sus viviendas tras venta de un predio
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]