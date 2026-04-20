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Naucalpan, Méx.- Dueños y trabajadores de bares y restaurantes bloquean Periférico Norte a la altura del entronque con Río San Joaquín, en Naucalpan, esta mañana.

Con la consigna: “Exigimos restaurantes y bares”, demandan la reapertura de sus negocios tras el cierre como parte del , puesto en marcha por el el año pasado.

“Cientos de familias siguen sin trabajo por operativos de la Fiscalía”, se puede leer en las lonas que exponen los manifestantes.

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mahc/apr

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