Naucalpan, Méx.- Dueños y trabajadores de bares y restaurantes bloquean Periférico Norte a la altura del entronque con Río San Joaquín, en Naucalpan, esta mañana.

Con la consigna: “Exigimos restaurantes y bares”, demandan la reapertura de sus negocios tras el cierre como parte del Operativo Atarraya, puesto en marcha por el Gobierno del Estado de México el año pasado.

“Cientos de familias siguen sin trabajo por operativos de la Fiscalía”, se puede leer en las lonas que exponen los manifestantes.

Lee también Entre carriles, polvo y barreras, usuarios se aventuran a cruzar Periférico Norte; continúan obras de rehabilitación

¿Qué es el Operativo Atarraya?

Como parte del Operativo Atarraya, se inspeccionaron 3 mil 282 negocios por su posible uso en la comisión de ilícitos como homicidio, secuestro, contra la salud y de violencia de género.

Del total, 821 de estos negocios fueron asegurados y un promedio de 233 fueron devueltos a sus propietarios, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr