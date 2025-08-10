En la Ciudad de México, hay diversas zonas donde operan los parquímetros cuyos recursos se elevaron en el último semestre un 11% según el reporte del Informe de Avance Trimestral de enero-junio 2025 de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Estos son los polígonos donde operan:

POLÍGONO ANZURES

Anzures

POLÍGONO BENITO JUÁREZ SUR

Nochebuena, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Extremadura Insurgentes

POLÍGONO BENITO JUÁREZ NORTE

Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, Insurgentes San Borja

POLÍGONO FLORIDA

Florida

POLÍGONO GUADALUPE INN

Guadalupe Inn

POLÍGONO LOMAS

Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes

POLÍGONO POLANCO

Bosques de Chapultepec, Chapultepec Morales, Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, Palmitas, Del Bosque, Los Morales, Rincón del Bosque, Morales Sección Alameda, Morales Sección Palmas

POLÍGONO ROMA-CONDESA

Roma Norte I, Roma Norte II, Hipódromo I, Hipódromo II.

