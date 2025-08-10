Más Información

En la Ciudad de México, hay diversas zonas donde operan los cuyos recursos se elevaron en el último semestre un 11% según el reporte del Informe de Avance Trimestral de enero-junio 2025 de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Estos son los polígonos donde operan:

  • POLÍGONO ANZURES

Anzures

  • POLÍGONO BENITO JUÁREZ SUR

Nochebuena, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Extremadura Insurgentes

  • POLÍGONO BENITO JUÁREZ NORTE

Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, Insurgentes San Borja

  • POLÍGONO FLORIDA

Florida

  • POLÍGONO GUADALUPE INN

Guadalupe Inn

  • POLÍGONO LOMAS

Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes

  • POLÍGONO POLANCO

Bosques de Chapultepec, Chapultepec Morales, Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, Palmitas, Del Bosque, Los Morales, Rincón del Bosque, Morales Sección Alameda, Morales Sección Palmas

  • POLÍGONO ROMA-CONDESA

Roma Norte I, Roma Norte II, Hipódromo I, Hipódromo II.

LL

