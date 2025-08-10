Más Información
En la Ciudad de México, hay diversas zonas donde operan los parquímetros cuyos recursos se elevaron en el último semestre un 11% según el reporte del Informe de Avance Trimestral de enero-junio 2025 de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)
Estos son los polígonos donde operan:
- POLÍGONO ANZURES
Anzures
- POLÍGONO BENITO JUÁREZ SUR
Nochebuena, Crédito Constructor, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes, Extremadura Insurgentes
- POLÍGONO BENITO JUÁREZ NORTE
Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes, Insurgentes San Borja
- POLÍGONO FLORIDA
Florida
- POLÍGONO GUADALUPE INN
Guadalupe Inn
- POLÍGONO LOMAS
Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes
- POLÍGONO POLANCO
Bosques de Chapultepec, Chapultepec Morales, Polanco Chapultepec, Polanco Reforma, Palmitas, Del Bosque, Los Morales, Rincón del Bosque, Morales Sección Alameda, Morales Sección Palmas
- POLÍGONO ROMA-CONDESA
Roma Norte I, Roma Norte II, Hipódromo I, Hipódromo II.
