Un hombre fue detenido tras agredir con disparos de arma de fuego a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la colonia Tlaxpana, luego de presuntamente haber asesinado a una persona en la vía pública.

Según el comunicado emitido por la SSC, el incidente se originó tras un reporte de disparos en la zona recibido por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente. Al arribar al cruce de las calles Nezahualpilli y Laguna Zirahuén, los oficiales observaron a un individuo que intentaba huir portando un arma de fuego.

Los policías le ordenaron detenerse y soltar el arma; sin embargo, el sujeto ignoró la instrucción y disparó contra los uniformados, quienes repelieron la agresión en legítima defensa. El presunto agresor resultó lesionado con impactos de bala en el tórax derecho y el abdomen. Paramédicos acudieron al lugar y, tras estabilizarlo, fue trasladado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar se aseguró un arma de fuego con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles.

Minutos después, sobre la calle Tonatzin, fue localizada una persona de 49 años de edad sin signos vitales, presuntamente atacada por el ahora detenido. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima caminaba por la vía cuando fue agredida sin previo aviso.

El área fue acordonada por los elementos de seguridad, mientras que personal ministerial inició las diligencias periciales correspondientes.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones. Por protocolo, los oficiales que participaron en la respuesta fueron presentados para rendir su declaración, y la Dirección General de Asuntos Internos ya inició una revisión del caso para colaborar con las indagatorias.

