En dos días, durante un periodo extraordinario de sesiones, las y los diputados locales prácticamente aprobaron 75% del trabajo total que habían avalado durante un año legislativo.

El viernes 15 y lunes 18 de agosto los legisladores capitalinos aprobaron 44 dictámenes a iniciativas de ley, entre ellos tres iniciativas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en materia de movilidad, espacio público y Presupuesto Participativo.

En tanto, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de mayo de 2025, durante el primer y segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la III Legislatura, los representantes populares avalaron en total 60 dictámenes a iniciativas de ley, entre los que se encuentran las corridas de toros sin violencia y la tipificación de los pinchazos en el transporte público, que también fueron iniciativas de Brugada Molina.

La coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, se dijo satisfecha por el trabajo realizado en los periodos ordinarios y en el extraordinario.

“Me quedo muy satisfecha de lo que hemos logrado hacer hasta el día de hoy. Creo que tener todas las comisiones integradas antes de diciembre fue un reto importante, haber tenido la glosa de todos los secretarios, nombrar a los tres fiscales en esta capital, que es de importancia no nada más para nosotros, sino para la Ciudad, también es importante tener ya a la titular del Instituto de Planeación, que es un reto al que se va a enfrentar bastante interesante por los dos instrumentos de planeación”, dijo.