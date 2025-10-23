El diputado local de Morena, Pedro Haces Lago propuso que todos los delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, menores de 18 años, sean perseguidos de oficio, es decir, sin necesidad de la denuncia de los familiares.

Advirtió que actualmente miles de niñas, niños y adolescentes se mantienen atrapados en ciclos de violencia, silencio e impunidad a falta de denuncias.

Sostuvo que el Estado debe asumir su responsabilidad con firmeza frente a la violencia que sufren las infancias: “Proteger a la niñez es una de las tareas más nobles y urgentes del Estado mexicano y de nuestra ciudad. No hay proyecto político, social o institucional que tenga sentido si no se coloca en el centro de sus decisiones a quienes representan nuestra mayor esperanza: las niñas, los niños y los adolescentes.”

Mencionó que, actualmente, delitos como violencia familiar, lesiones, amenazas o abandono solo se investigan si la madre, padre o tutor presentan una querella; esta condición deja en desamparo a víctimas cuyo agresor pertenece al mismo núcleo familiar.

“¿Cómo pedirle a un niño que denuncie a quien le da de comer, pero también le causa daño?, enfatizó.

Explicó que la iniciativa incorpora un nuevo capítulo al Código Penal que establece que “tratándose de delitos cometidos en perjuicio de personas menores de 18 años, la acción penal será perseguida de oficio, independientemente de la naturaleza del delito o de la relación existente entre la víctima y la persona imputada.”

Asimismo, Haces Lago subrayó que el objetivo no es punitivista, sino protector. “Esta iniciativa no busca endurecer la ley, sino humanizarla. No busca castigar más, sino proteger mejor”.

