Daniel "N", presunto responsable del feminicidio de Ana Karen Nute Téllez recibió prisión preventiva justificada de parte de una jueza del Poder Judicial del Estado de México durante una audiencia celebrada este sábado en el juzgado de Almoloya de Juárez.
De acuerdo con la representación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el conductor de motocicleta de DiDi, habría tenido actividad anormal en cinco ocasiones para después desconectarse de la aplicación e iniciar servicio en la madrugada del 1 de marzo.
La audiencia continuará este domingo extendiendo el lapso de desahogo de pruebas a 72 horas posteriormente se determinará si es vinculado a proceso.
