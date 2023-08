Dice Rubalcava que no tiene Plan B, y que la CDMX no debe ser el premio de consolación de ningún aspirante presidencial Insistió en que no debe haber una designación del abanderado de la oposición, pues con esto se correría el riesgo de una ruptura y de perder la Ciudad

En 2019, Adrián Rubalcava ya había denunciado la intervención de su teléfono, pero en esa ocasión logró advertir a sus contactos. Foto: Archivo- El Universal