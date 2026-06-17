El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, indicó que el asesinato de cuatro integrantes de una familia en Santa María Malinalco, Azcapotzalco, ocurrido la madrugada del 14 de junio, tiene que ver con una disputa entre dos células delictivas locales, y precisó que este hecho no tiene relación con otro multihomicidio que tuvo lugar en abril pasado, en la misma demarcación.

“No tiene relación con el caso de la familia del mes de abril, sí podría relacionarse con otros casos que están envueltos en esta dinámica, en esta disputa que parte de la escisión de un grupo con operaciones en la zona y, a partir de ahí, dos células provenientes de ese grupo han tenido enfrentamientos”, dijo.

“Tuvimos este evento en ese momento y tenemos una investigación avanzada”, indicó Vázquez Camacho al dar a conocer que se tienen “perfectamente identificados” a los autores intelectuales y coordinadores del ataque del pasado domingo, así como a la célula que recibió el ataque.

“Se está trabajando junto con la fiscalía, para terminar de desmantelar a ambas bandas delictivas, y el compromiso como siempre, en todos los actos de violencia, de que no va a haber impunidad; y quienes ordenan y quienes ejecutan este tipo de eventos van a ser llevados ante la justicia”, dijo.

Con el de este domingo, suman tres multihomicidios cometidos en tres meses en Azcapotzalco.

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