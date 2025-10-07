Policías de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres que presuntamente extorsionaron al propietario de un negocio en Iztapalapa.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que patrullaban por calles de la colonia Consejo Agrarista fueron requeridos por el dueño de una casa de materiales.

El hombre de 49 años de dad dijo a los efectivos que tres sujetos llegaron a su negocio y le exigieron dinero a cambio de no lastimarlo y causar daños en su negocio.

Los policías se dieron a la búsqueda de los sospechosos, quienes se retiraron del lugar en una camioneta gris, la cual fue ubicada cuando circulaba sobre el Eje 5 Sur Leyes de Reforma y la calle Baratillo, en la colonia Central de Abasto, informó al SSC.

Los uniformados realizaron una revisión a los tres sujetos y les hallaron una cangurera con el dinero que el comerciante dijo haber entregado momentos antes.

Cabe señalar que los tres sujetos fueron plenamente reconocidos por la víctima, quien también aseguró que no era la primera vez que los detenidos le exigían dinero bajo amenazas.

Los tres sujetos, de 50, 24 y 23 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del ministerio público para definir su situación.

Al respecto de esta detención, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, dijo que “seguimos con el combate frontal al delito de extorsión mediante trabajos de investigación y la atención a las denuncias de las y los habitantes de nuestra Ciudad”.

