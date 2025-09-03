Policías de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 32 años que habría participado en el asesinato de dos mujeres, abuela y nieta, cuando viajaban en auto por la alcaldía Xochimilco.

El detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por portación de arma y una más por secuestro, además de que estaría relacionado con dos homicidios más contra dos hombres, registrados el 25 de junio y el 1 de julio de este año en calles de Xochimilco.

El sujeto fue detenido en Camino a La Magdalena y la Primera Cerrada Camino a La Magdalena, colonia Pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan.

El sujeto habría participado en la agresión a tiros en contra de una mujer y su nieta menor de edad el pasado 21 de agosto.