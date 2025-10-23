Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 52 años presuntamente relacionado con el delito de extorsión mediante la modalidad de “montachoques” que operaba en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la dependencia, tras investigaciones y seguimientos, los policías identificaron al sujeto, reportado como quien posiblemente provocaba choques en vialidades primarias para extorsionar a las víctimas.

La detención se realizó en calles de la colonia San Bartolo Atepehuacan, durante un recorrido en el cruce de las calles Irapuato y Lindavista; los oficiales ubicaron a un hombre que coincidía con las características del presunto responsable, explicó la secretaria.

La SSC detalló que el sujeto viajaba a bordo de un vehículo gris y fue interceptado en Eje Central Lázaro Cárdenas y calle Lindavista, por lo que los uniformados continuaron con el protocolo y le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron dinero en efectivo y un teléfono celular.

La SSC relató que el hombre fue informado del motivo de su detención y se le leyó la cartilla de derechos; posteriormente, fue presentado, junto con los objetos y el vehículo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad añadió que será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica y continúe con las diligencias correspondientes.

