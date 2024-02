La Fiscalía Capitalina dio a conocer que logró detener a Mario “N”, ex pareja sentimental de Carmen Elvia, cuyo cuerpo fue encontrado en el patio de un domicilio de la colonia La Polvorilla en Iztapalapa a mediados del año pasado, el sospechoso y ex pareja sentimental de la víctima fue capturado en Guanajuato, es imputado en el delito de desaparición forzada de personas cometida por particular.

Según el expediente del caso, Carmen Elvia fue vista por última vez el 15 de junio del año pasado; días después, su cuerpo fue localizado sin vida en un inmueble de la colonia La Polvorilla, en la alcaldía Iztapalapa, en una propiedad de la familia de su ex pareja sentimental. Las indagatorias refieren que Mario “N” probablemente fue la última persona que estuvo con la señora Carmen Elvia.

Como parte de las indagatorias, el 19 de julio del año pasado se ejecutó una orden de cateo en el referido predio donde se obtuvieron resultados positivos a las pruebas de luminol, al localizar indicios biológicos al interior de una de las habitaciones de la construcción, misma que quedó asegurada para dar seguimiento a las investigaciones.

Ese mismo día fueron asegurados Jaime “N” y Josefina “N”, hermano y madre de Mario “N”, como resultado de la referida Técnica de Investigación de Control Judicial, Diligencia de Cateo. En seguimiento a los trabajos de inteligencia, campo y gabinete desplegados por personal de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Cometida por Particulares fue posible localizar a Mario “N” en la localidad de Llanos del municipio de San Francisco, de Jerecuaro, Guanajuato.

Después de que fue plenamente identificado, el hombre fue notificado del mandamiento judicial y se le hicieron saber sus derechos constitucionales. Posteriormente fue trasladado por un agente de la Policía de Investigación a la Ciudad de México, a efecto de ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.