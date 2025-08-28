El desalojo realizado en Tonalá 125, en la colonia Roma, la mañana del martes fue derivado de una investigación por el delito de despojo, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

Luego de que el martes se desalojara a 22 familias del edificio en la alcaldía Cuauhtémoc, la fiscalía capitalina aseguró que el mandamiento obedece al seguimiento de una carpeta de investigación por el delito de despojo. La denuncia fue presentada por los representantes legales de una empresa, quienes acreditaron la legítima compra del inmueble, a través de escritura pública.

Según lo asentado en la carpeta de investigación, en el año 2024, una mujer y un hombre ingresaron con violencia al edificio, alegando tener relación con la Unión Tepito. Desde entonces, los propietarios del inmueble ya no lograron ingresar al edificio.

Luego del desalojo, en otro operativo, fue detenido Jovany “N”, señalado como integrante de la Unión Tepito, y cuenta con orden de aprehensión por el delito de extorsión, en Ecatepec, Estado de México, en el año 2024, confirmó la fiscalía capitalina.

Habitantes desalojados tenían viviendo ahí más de 50 años y algunos dejaron de pagar la renta hace 20 años.