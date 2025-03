Naucalpan, Méx.— Al menos 135 construcciones de multifamiliares se realizan y concluyen en Tecamachalco en lotes en los que antes sólo había una casa, señalaron habitantes organizados en Vecinos Unidos de Lomas de Tecamachalco.

En un recorrido realizado con EL UNIVERSAL por desarrollos que, aseguran, violan el uso de suelo, exigieron la demolición de pisos y que autoridades locales y estatales no otorguen nuevas licencias de construcción.

“¡No más edificios!, ¡No a la destrucción de barrancas y Áreas Naturales!”, expresaron.

Decenas de colonos han colocado mantas en sus propiedades señalando: “Corrupción. Aquí el uso de suelo es habitacional. No edificios. No oficinas. No negocios. Sin agua. Sin Luz. Sin drenaje. Sin Vialidades”.

La Dirección de Desarrollo Urbano de Naucalpan informó que está realizando inspecciones debido a las quejas vecinales, juicios administrativos y revisiones del acta entrega-recepción, con el fin de revisar la legalidad de dichas obras.

Ernesto Ramírez dijo que tienen un inventario de 135 construcciones ilegales que violan el uso de suelo.

“El boom inmobiliario de Tecamachalco” se incentivó a partir de 2017 con la exalcaldesa Patricia Durán; se mantuvo en el trienio anterior de Angélica Moya Marín y no cesa en este nuevo gobierno de Isaac Montoya, señalaron vecinos durante un recorrido por las calles Fuente de Acueducto, Fuente de Águilas y Fuente de Leones, en las que hay nuevas construcciones, “una junto a la otra”, que invaden no sólo barrancas, como la de San Joaquín que es un Área Natural Protegida, sino banquetas y calles con el movimiento de trascabos, subrayaron Óscar Rodríguez y Ernesto Ramírez.

Algunas construcciones tienen sellos de suspensión de pasadas administraciones e incluso de la actual, como en Fuente de Las Águilas; otras han sido frenadas por amparos promovidos por vecinos y otras siguen con licencias irregulares.