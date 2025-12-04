Toluca, Méx.— Fueron atendidas 916 personas por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, durante la Cuarta Audiencia Ciudadana realizada en Palacio de Gobierno, donde se recibieron peticiones relacionadas principalmente con programas sociales, seguridad y asuntos jurídicos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades estatales, más de 50% de los casos ya cuentan con una resolución tras su petición realizada por los ciudadanos.

El mecanismo operó durante cinco días, en 15 horas acumuladas de atención, con la participación de integrantes del gabinete estatal y, por primera vez, del Poder Judicial del Estado de México.

“La atención ciudadana no solamente es aquí en palacio, sino también lo tenemos a través de las visitas que hacemos en la entrega de algunas obras, en los banderazos o en las reuniones que tenemos de la Mesa de la Paz que vamos a diferentes municipios”, destacó la gobernadora mexiquense.

Para agilizar la respuesta institucional, en esta ocasión la jornada fue dividida en bloques temáticos: Social, Seguridad, Salud, Jurídico, Mujeres y Educación.

Entre las personas atendidas hubo mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, docentes, campesinos e integrantes de pueblos originarios, así como agrupaciones religiosas.

Con esta edición, el gobierno del Estado de México suma cerca de 3 mil personas atendidas en las audiencias realizadas desde el inicio de la administración, con el objetivo de mantener cercanía con la población y dar seguimiento puntual a sus solicitudes.

La iniciativa busca garantizar una respuesta efectiva a las demandas y necesidades de los ciudadanos mexiquenses, uno de los objetivos de la transformación del Estado de México, de acuerdo con la política pública implementada.