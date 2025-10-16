Más Información
Toluca, Méx.— Por unanimidad, el Congreso del Estado de México avaló declarar el alfeñique de Toluca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad, dotando así a este dulce tradicional de respaldo legal y cultural.
Lo anterior deriva de una iniciativa que fue ingresada a la Legislatura por el ayuntamiento de Toluca el 1 de octubre, para brindar protección al dulce típico de alfeñique en todas sus variedades, así como toda la confitura elaborada con azúcar cocida y moldeada, frutas cristalizadas y galletas.
Legisladores refirieron que la declaratoria permitirá reforzar políticas públicas para su preservación, apoyar a las y los artesanos, así como proyectar al Estado de México.