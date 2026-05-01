?Integrantes de la organización de comerciantes invidentes Asocide bloquearon la circulación en el Eje Central Lázaro Cárdenas, en sus cruces con avenida Juárez e Izazaga, en demanda de espacio para que puedan realizar sus ventas.

Pedro Ortega Álvarez, presidente de la asociación, señaló que desde febrero sostuvieron una mesa de diálogo con el Gobierno capitalino y a la fecha no han tenido respuesta a sus demandas de reubicación.

?Los manifestantes indicaron que la protesta se debe al incumplimiento en la asignación de espacios de venta en el primer cuadro de la Ciudad.

Los inconformes liberaron la vialidad en ambos puntos tras establecer contacto con autoridades capitalinas. Según Ortega, se llegó al acuerdo de retomar el diálogo con el Gobierno de la Ciudad en los próximos días y revisar sus peticiones.