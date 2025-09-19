Más Información

Dos hombres fueron a más de 40 años de prisión acusados de la .

Los dos hombres, y Jorge "N", fueron sentenciados en juicios distintos, a través de acusaciones sustentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En el caso de Andrés "N" recibió una sentencia de 46 años de prisión, luego de que el 12 de febrero de 2023 agrediera a una menor de edad en un domicilio en la colonia San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En el segundo caso, Jorge "N" fue sentenciado a 43 años de prisión por la agresión sexual en contra de dos menores de edad ocurrida el 20 de mayo de 2024, cuando amagó a las víctimas con un arma de fuego y las obligó a entrar a un predio abandonado en San Juan Moyotepec, en Xochimilco, donde abusó de ellas.

Los dos hombres deberán pagar la reparación del daño moral a las víctimas, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Jorge "N" y Andrés "N" cumplirán sus respectivas sentencias en el Reclusorio Varonil Oriente.

