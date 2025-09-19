Más Información

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Trump afirma que EU mató a tres terroristas en ataque a narcobuque en aguas internacionales

Adán Augusto rechaza acuerdo con la delincuencia para ganar elección del 2018 en Tabasco

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones, colegas y figuras públicas la despiden

Alegna González conquista el subcampeonato en el Mundial de Atletismo; la mexicana se cuelga la medalla de plata

Ingresa Naasón Joaquín García al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, NY

A 40 años del terremoto del y ocho del sismo que ocurrió el mismo día de 2017, la jefa de Gobierno, , encabezó un evento cultural de danza y música clásica en homenaje a las víctimas de ambos momentos, que marcaron la historia de la Ciudad de México.

En la Plaza de las Tres Culturas, en , una de las zonas que resultó más dañada por el sismo del 85, la Orquesta Filarmónica de la CDMX interpretó la obra “Réquiem” de Wolfgang Amadeus Mozart, mientras que la Compañía Barro Rojo realizó el espectáculo de danza titulado “Cuando la tierra habló, septiembre otoño en el olvido”.

El evento que se llevó a cabo bajo una tenue luz que simulaban veladoras encendidas, abrió con un espectáculo de danza, en el cual se recordaron, a través de la música y el baile, algunos de los momentos más emblemáticos de esa mañana del 19 de septiembre de 1985.

A las 7:19 horas de ese 19 de septiembre, miles de ciudadanos percibieron el fuerte movimiento telúrico que terminó con la vida de miles y causó el derrumbe de algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

