Minutos antes de las 11:00 horas, un silencio inusual se apoderó de las inmediaciones del Monumento a la Revolución; fue interrumpido por el sonido de la alerta sísmica en punto de la hora. Oficinistas, vecinos y comerciantes de la colonia Tabacalera se concentraron en las zonas de seguridad, mientras que el foco de atención se centró en las maniobras de rescate urbano.

Comenzó así el Primer Macro Simulacro Nacional con hipótesis de sismo magnitud 8.2 con epicentro en Acapulco, Guerrero.

Equipos especializados operaron grúas de brazo extendido para realizar descensos verticales, simulando la extracción de personas atrapadas en las partes altas de los inmuebles que flanquean la Avenida de la República.

Sobre la avenida, se desplegaron unidades del Escuadro de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), en el sitio también se congregaron grupos de rescate, entre ellos Iván, paramédico de la Cruz Roja, con seis años de experiencia.

“Es fundamental para generar conciencia; estos simulacros nos permiten ajustar la respuesta inmediata, que es lo que realmente salva vidas”, comentó mientras coordinaba al personal médico.

En el sitio un binomio canino de la Cruz Roja participó de las labores de búsqueda y rescate en el escenario de un edificio colapsado, incluso, fue elevado en una camilla y con ayuda de grúas en el sitio.

El estruendo de las hélices marcó el arribo de tres helicópteros del agrupamiento Cóndores, los cuales utilizaron la explanada del Monumento a la Revolución para aterrizar y realizar despegues tácticos, supervisando desde el aire.

“Es un gusto participar porque transmitimos el mensaje de qué hacer en estos casos; estas actividades nos hacen más conscientes como sociedad”, señaló Sofía, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Ver a los helicópteros y las grúas tan cerca impone, pero también da tranquilidad saber que hay un plan. Se nota que hay mucha más coordinación entre todas las autoridades”, comentó Elena, vecina de la colonia.

Como parte del simulacro hubo otros escenarios de emergencia. Bomberos atendieron un derrame de tóxicos al interior del Instituto de Ciencias Forenses, donde dos personas atrapadas fueron lesionadas por exposición a químicos.

Se simuló el colapso de un puente peatonal con fuego en la parte superior, donde participó Togo, binomio del Cuerpo de Bomberos.

También se recreó un choque entre dos autos y una pipa de gas, y el descenso vertical en el edificio José María Morelos y Pavón, en la colonia Doctores.