Tultepec, Mex.— El paro vecinal en las obras del Tren Lechería-AIFA cumplió dos semanas en el tramo que pasa por el municipio de Tultepec, donde los habitantes del ejido de Teyahualco no han recibido respuesta a sus peticiones.

Desde el 5 de marzo, decidieron bajar a los trabajadores que realizaban maniobras en la que será la estación Teyahualco y hasta la fecha, afirman, no se ha dado un diálogo que dé resultados con funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Alberto Cortés, vecino de dicha comunidad, explicó que las solicitudes que tienen no son para beneficio personal de algunos habitantes, sino mejoras para la comunidad en general, e informó que sólo se ha dado una mesa de trabajo con funcionarios; sin embargo, no prosperó.

“No se ve avance, no se ve nada. Como que quedó silencioso esto. Vinieron y nos decían que ya iban a comenzar los trabajos de las pavimentaciones que pedimos y querían que los dejáramos trabajar otra vez. Sólo que esta vez no nos vamos a convencer, hasta que no terminen no dejaremos que hagan nada”.

Las obras del tren Lechería-AIFA les han traído, afirman habitantes, daños en viviendas, vialidades dañadas y cierre de negocios, por lo que han pedido la rehabilitación de las calles y reparación de casas, así como la construcción de cuatro puentes peatonales para que no queden encerrados.

Sólo hay trabajos en la vía del tren de carga; sin embargo, a la gente que llegan a ver en las vías del tren al AIFA o en la estación Teyahualco no le permiten realizar maniobras y las empresas ya se llevaron maquinaria y herramientas. En el viaducto elevado y la estación Los Agaves mantienen el paro desde noviembre.