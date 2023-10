La alcaldesa con licencia en Cuauh- témoc, Sandra Cuevas, aseguró que no descansará hasta que la coordinadora General de la Central de Abasto (Ceda), Marcela Villegas, sea destituida, pues la calificó de corrupta y prepotente.

Al fijar una postura sobre los hechos ocurridos la semana pasada, cuando fue corrida con violencia de este sitio, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, precisó que jurídicamente buscará que esta funcionaria sea separada de su cargo, por lo que ampliará la denuncia penal que ya presentó en su contra por agresiones.

“Yo no voy a descansar hasta que se destituya a la administradora de la Central de Abasto porque es corrupta, porque es una delincuente, porque ella y su equipo de trabajo, de vía pública, que fueron los que llegaron a quererme voltear la cuatrimoto, porque no fueron locatarios, fueron servidores públicos, no voy a descansar hasta que sea destituida, ella y su clan”, aseveró.

Precisó que si esto le hicieron a ella, que es alcaldesa con licencia, qué se pueden esperar locatarios y visitantes a este sitio. Por lo anterior, pidió a la fiscal General de Justicia, que busca la ratificación, demostrar que no hay impunidad y actuar conforme a la ley. “La administradora se topó con pared, y no voy a descansar hasta que esa mujer, que es una delincuente, esté en la cárcel”.

Asimismo, comentó que en Iztapalapa se presumen obras bonitas, “elefantes blancos”, pero en su recorrido por la demarcación se dio cuenta de que hay falta de servicios urbanos y limpieza, lo que genera inseguridad.

De igual forma, Sandra Cuevas habló de su visita a Gustavo A. Madero, de la semana pasada, y comentó que es imposible entrar en Cuautepec Barrio Alto y Barrio Bajo, pues es una zona donde hay extorsiones, venta de droga y cobro de piso, y que estas actividades son controladas por los grupos de La Fortaleza y Los Rudos, quienes trabajan para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al respecto, recalcó que ella no pacta con el crimen organizado, y que a los delincuentes se les combate con fuego y con cárcel, y no con abrazos.

Por último, indicó que actualmente Morena está dividida en dos grupos: los que apoyan a Clara Brugada y Omar García Harfuch, y que esto será aprovechado por la oposición para ganar en 2024.

En este sentido, aseguró que de llegar a la Jefatura de Gobierno protegerá como una “mamá” a la ciudadanía, por lo que luchará para terminar con la inseguridad y el crimen organizado en la Ciudad de México.

“Hoy tienen a una mujer que no se dobla, una mujer que le encanta y ama su trabajo, que los va a cuidar, los va a proteger como una mamá, como una mamá ama a sus hijos, y que es capaz de dar su vida para que ustedes estén bien”, recalcó.