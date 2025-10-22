Cuautitlán Izcalli, Méx.— Un terreno con una extensión de poco más de dos hectáreas fue donado por el municipio de Cuautitlán Izcalli para la construcción de casas del programa Viviendas para el Bienestar, el cual es impulsado por el gobierno federal.

Sin especificar la cantidad de casas que serán edificadas en ese terreno, ubicado en Lomas de San Francisco Tepojaco y que pasó a estar a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la propuesta fue aprobada por mayoría de votos en el cabildo del ayuntamiento.

Las personas que no tienen acceso a créditos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y que ganan menos de dos salarios mínimos al día podrán acceder a este programa.

En la sesión de cabildo, que se realizó la noche del lunes, donde se sometió a consideración de los integrantes del ayuntamiento la propuesta de donación, el presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, mencionó que se da un paso hacia la justicia social.

“Tenemos muy claro que tiene que haber planeación y también debe haber una construcción ordenada, ya que esta acción tiene una peculiaridad y es que quien encabeza la construcción no es ningún privado, es el gobierno de la República”, puntualizó el alcalde en su intervención.

De acuerdo con lo anunciado por el gobierno federal, para el programa Viviendas para el Bienestar los inmuebles a construirse tendrán una superficie de 60 metros cuadrados y su valor no podrá ser mayor a los 600 mil pesos con pagos no mayores a una tercera parte del ingreso de las personas que busquen adquirirlas, que para el caso de Cuautitlán Izcalli se ubicarán en una zona donde la población ha manifestado la necesidad de rehabilitaciones viales y obras de infraestructura hidráulica.

Para la sesión de cabildo estaba incluido otro predio, con superficie de 43 mil 769 metros cuadrados, en el ejido de San José Huilango.

Sin embargo, el punto fue retirado a solicitud de un regidor, quien manifestó que no era viable el poder construir un nuevo desarrollo habitacional tanto por el caos vial como por la mala planeación de gobiernos anteriores, para ello han comenzado equipamiento urbano y el de vialidades.

Hace algunos meses, el municipio de Cuautitlán Izcalli anunció que para la localidad se estarían construyendo alrededor de 630 viviendas, y para ello han comenzado con la donación del predio mencionado de 2.3 hectáreas.