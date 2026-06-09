El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, se sumó a la mega jornada “Limpiemos Nuestro EDOMEX”, encabezada por la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, mediante la cual se retiraron más de 743 toneladas de residuos en 30 municipios.

Desde la avenida Xochitenco, en Chimalhuacán, Pepe Couttolenc invitó a la ciudadanía a participar en esta campaña.

“Estamos en la jornada de limpieza simultánea en varios municipios del Estado de México. Invitarlos a que se sumen en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Ya llevo cinco (costales) y así vamos a seguir toda la semana, ¡a darle!”, expresó en redes sociales.

En el Estado de México se generan diariamente cerca de 17 mil toneladas de basura , de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), entidad donde más residuos se acumulan.

Couttolenc Buentello reconoció el “extraordinario liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez por impulsar una estrategia que invita a miles de mexiquenses a cuidar el medio ambiente, así como el trabajo de la secretaria de Medio Ambiente, Alhely Rubio Arronis, para llevarla a más municipios”.