Tlalnepantla, Méx.—A 41 años de la explosión en San Juan Ixhuatepec, el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó las ceremonias conmemorativas en el Panteón Caracoles y en el Parque Hidalgo, en las que afirmó que los polígonos de seguridad trazados tras el siniestro de 1984 fueron vulnerados años después.

El alcalde recordó que, si bien la zona de riesgo quedó plenamente delimitada luego de la explosión que dejó cientos de víctimas, en 2006 autoridades municipales autorizaron desarrollos inmobiliarios dentro del área restringida, contraviniendo las medidas de contención establecidas para proteger a la población.

Calificó esta acción como acto de “corrupción y negligencia”, al permitir asentamientos y construcciones en zonas donde el uso de suelo debía permanecer bajo control debido a la presencia de infraestructura industrial de alto riesgo.

El cronista municipal de Tlalnepantla, Miguel Ángel Gorostieta Monjaraz, reconoció que el acontecimiento del 19 de noviembre de 1984 cambió para siempre la relación con la industria gasera, aumentó la organización comunitaria y cuestionó las responsabilidades del Estado.