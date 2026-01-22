Naucalpan, Méx.— En la Plaza Cívica de San Mateo Nopala, en el municipio de Naucalpan, se desarrollan los trabajos de construcción de la primera Utopía Metropolitana fuera de la Ciudad de México.

De acuerdo con el ayuntamiento, la obra contempla la creación de espacios deportivos, artísticos y culturales, además de oficinas municipales para trámites administrativos como Tesorería, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, DIF, y del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS).

El complejo incluirá un auditorio, área administrativa, sala de danza, cafetería, ruedo, canchas de futbol y basquetbol, barras de calistenia, área de skate, módulos sanitarios y una casa del adulto mayor.

Para la obra se destinará una inversión superior a los 50 millones de pesos, según el proyecto hecho público por las autoridades.

Tras un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo observar que en el perímetro del predio fueron colocadas bardas de madera para restringir el acceso al público.

En el interior ya se encuentran delimitadas las áreas donde se ubicará una cancha de baloncesto, una cancha de voleibol, un kiosco y las oficinas municipales.

En la parte alta del conjunto se localiza la cancha de futbol existente, la cual será rehabilitada. Los trabajos también consideran la renovación de los juegos infantiles.

Guadalupe Hernández, vecina de la zona, comentó que las autoridades les informaron que la obra concluirá en marzo.

“Pues las autoridades nos dicen que en marzo queda, pero nosotros pensamos que podrían ser dos meses más. Primero cerraron un espacio y ya extendieron el perímetro. Veremos si lo concluyen como dicen”, expuso.

Margarita, de la colonia Praderas de San Mateo, calificó como bueno que se acerquen las oficinas municipales a la comunidad, ya que ayudará a personas de la tercera edad, como ella, a no desplazarse tanto.

“Es bueno que el gobierno nos acerque las oficinas para nosotros de la tercera edad que ya nos cuesta trabajo andar en el transporte, ya no tendremos que ir al Palacio o hasta el Parque Naucalli”, comentó.

Este diario solicitó información a las autoridades municipales para confirmar la cancelación del proyecto de la alberca, pero no se obtuvo respuesta.

La Utopía de San Mateo Nopala forma parte del modelo denominado Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social que comenzó en la Ciudad de México con la finalidad de recuperar los espacios públicos para la población.