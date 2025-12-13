El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para declarar el 12 de abril de cada año como el “Día de los Seres Sintientes”, con el objetivo de visibilizar y fortalecer el respeto, la protección y el bienestar de todos los animales.

En el dictamen se indica que los animales son seres sintientes, es decir, que tienen la capacidad de sentir dolor, placer, miedo, bienestar y emociones, como lo confirman diversos estudios científicos y avances en neurociencia.

La diputada de Movimiento Ciudadana, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, indicó que la iniciativa responde a una realidad social evidente: en la Ciudad de México, más del 60% de los hogares tiene al menos una mascota, y miles de animales conviven diariamente con las personas como parte de sus familias.

Explicó que el 12 de abril fue elegido por su fuerte carga simbólica, ya que corresponde al nacimiento de Frida, la perrita rescatista mexicana que participó en misiones de salvamento en México y otros países, y que se convirtió en un símbolo de solidaridad, empatía y servicio.

"Conmemorar esta fecha busca recordar que los animales no solo sienten, sino que también aportan de manera invaluable a la sociedad y merecen reconocimiento y respeto”, indicó.

Los diputados capitalinos eligieron el 12 de abril ya que corresponde al nacimiento de Frida, la perrita rescatista mexicana, que salvó múltiples vidas en México y el extranjero. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL)

El dictamen, exhorta a autoridades, alcaldías, sector privado y sociedad civil a sumarse a la conmemoración y a realizar actividades de difusión y concientización.

“Con esta decisión, se logró ser la primera ciudad en México en reconocer y conmemorar el día de los seres sintientes, refrendando su compromiso con el cuidado, bienestar animal, la empatía social y la construcción de una convivencia más justa entre todas las formas de vida”, expuso la legisladora.

