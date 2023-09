El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la solicitud de licencia de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien buscará la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno.

¿Cuándo entra en vigor licencia de alcandesa de Iztapalapa, Clara Brugada?

Esta licencia es por 60 días, lo máximo que permite la ley, y entrará en vigor a partir del 16 de septiembre.

“En cumplimento a lo estipulado por la ley informo que será el Director General de Obras y Servicios Urbanos, Arq. Raúl Basulto Luviano, quien se encargará del despacho de los asuntos de la administración pública de la demarcación territorial por el tiempo que comprende la licencia que he solicitado en el presente escrito, en virtud de la declinación expresa de las personas que siguen en el orden de prelación establecido en el artículo 66 de esta Ley”, señala el texto de licencia.

Al respecto, diputadas de Morena reconocieron el trabajo hecho por la alcaldesa y le desearon éxito en sus aspiraciones.

“No da mucho orgullo que la mejor de la Ciudad busque ahora consolidar la transformación que se vive en la Ciudad de México desde hace cinco años. Estamos seguros que vienen cosas muy buenas para la Ciudad. En 2024 iniciará una nueva etapa para dar continuidad a la transformación de la capital y Clara será pieza fundamental en ese proceso, representará con firmeza la identidad y la defensa de los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo Valentina Batres.

La semana pasada Brugada anunció su separación del cargo, y descartó que haya dados cargados hacia algún aspirante, por ejemplo, hacia el secretario de seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

“De ninguna manera (hay dados cargados) yo creo que todavía no empiezan en esta Ciudad los mecanismos de definición y la ruta que se va a seguir al interior de Morena; a mí me parece que hay todas las condiciones para que se llevé a cabo una toma de decisiones con una plataforma unitaria, en las mejores condiciones de unidad, y sin fortalecer a alguien en especial. No coincido en que hay dados cargados y más bien hay que esperar los tiempos y momentos para ello”, sostuvo.

