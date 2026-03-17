Más Información
Pase de charola de AMLO enfrenta a embajadores de Cuba y EU; Johnson condena "régimen opresor" y le reviran "el pueblo cubano es libre"
La secretaria de Salud, Nadine Gasman, confirmó la segunda defunción por sarampión en la Ciudad de México, en una pequeña de siete meses que no estaba vacunada y que falleció el 9 de marzo.
“Fue una niña de siete meses que tuvo sepsis, que tuvo neumonía y que el Comité dictaminó que fue por causa de sarampión. No estaba vacunada, era una niña de siete meses”, precisó.
Además, aún hay otro fallecimiento en proceso de investigación y dictaminación.
En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria señaló que a la fecha se tienen confirmados 576 casos de sarampión en la capital, 69% de los cuales no tenían antecedente vacunal.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]