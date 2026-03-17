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La secretaria de Salud, Nadine Gasman, confirmó la segunda defunción por sarampión en la Ciudad de México, en una pequeña de siete meses que no estaba vacunada y que falleció el 9 de marzo.

“Fue una niña de siete meses que tuvo sepsis, que tuvo neumonía y que el Comité dictaminó que fue por causa de sarampión. No estaba vacunada, era una niña de siete meses”, precisó.

Además, aún hay otro fallecimiento en proceso de investigación y dictaminación.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria señaló que a la fecha se tienen confirmados 576 casos de sarampión en la capital, 69% de los cuales no tenían antecedente vacunal.

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