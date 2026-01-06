El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, afirmó que ya concluyó la primera etapa del retiro de mil 500 palmeras enfermas en distintos puntos de la CDMX, y adelantó que en 2026 arrancará una nueva etapa para quitar más palmeras afectadas por hongos.

En entrevista tras la entrega de nuevos camiones de limpia para las alcaldías, el secretario indicó que pedirá a la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, que pronto se anuncie la segunda etapa de este retiro.

“Era una primera etapa de mil 500, podemos decir que ya concluyó, pero todavía arranca en el 2026. Le voy a pedir a la secretaria Julia que pronto anunciemos la segunda etapa 2026, de cuántas palmeras vamos a estar retirando. Estas mil 500 ya quedaron retirados”, puntualizó.

En diciembre pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer en sus páginas que autoridades capitalinas derriban las palmeras canarias (phoenix canariensis) que están enfermas o muertas en pie a causa de hongos y en su lugar plantan árboles de especies nativas del Valle de México que, a su vez, darán una nueva imagen urbana a las principales avenidas, camellones y glorietas de la Ciudad de México.

En la CDMX existen alrededor de 15 mil palmeras, de las cuales, alrededor de 9 mil están enfermas en cualquiera de sus fases o muertas en pie, por lo que la administración capitalina se comprometió a retirarlas; por ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció a finales del año pasado el compromiso de retirar en una primera etapa mil 500 de estas palmeras, con fecha de conclusión a diciembre de 2025.

