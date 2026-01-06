Más Información

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, afirmó que ya concluyó la primera etapa del retiro de mil en distintos puntos de la CDMX, y adelantó que en 2026 arrancará una nueva etapa para por hongos.

En entrevista tras la entrega de nuevos camiones de limpia para las alcaldías, el secretario indicó que pedirá a la secretaria del Medio Ambiente, , que pronto se anuncie la segunda etapa de este retiro.

“Era una primera etapa de mil 500, podemos decir que ya concluyó, pero todavía arranca en el 2026. Le voy a pedir a la secretaria Julia que pronto anunciemos la segunda etapa 2026, de cuántas palmeras vamos a estar retirando. Estas mil 500 ya quedaron retirados”, puntualizó.

En diciembre pasado, dio a conocer en sus páginas que autoridades capitalinas derriban las palmeras canarias (phoenix canariensis) que están enfermas o muertas en pie a causa de hongos y en su lugar plantan árboles de especies nativas del Valle de México que, a su vez, darán una nueva imagen urbana a las principales avenidas, camellones y glorietas de la Ciudad de México.

En la CDMX existen alrededor de 15 mil palmeras, de las cuales, alrededor de 9 mil están enfermas en cualquiera de sus fases o muertas en pie, por lo que la administración capitalina se comprometió a retirarlas; por ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció a finales del año pasado el compromiso de retirar en una primera etapa mil 500 de estas palmeras, con fecha de conclusión a diciembre de 2025.

